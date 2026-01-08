Marmara’da deniz ulaşımına hava engeli: Seferler peş peşe iptal edildi
Güney Marmara’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan çok sayıda feribot ve deniz otobüsü seferi iptal edildi. GESTAŞ, Marmara Roro ve BUDO, seferlerin hava muhalefeti sebebiyle yapılamayacağını duyurdu.
Güney Marmara'da etkili olan sert hava muhalefeti deniz trafiğini durma noktasına getirdi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan resmi duyuruya göre, Güney Marmara Adalar hattında yarın için şu seferler tamamen iptal edildi:
-
Erdek’ten: Saat 11.00
-
Balıklı’dan: Saat 12.00 ve 18.00
-
Avşa’dan: Saat 13.00 ve 17.00
-
Ekinlik’ten: Saat 13.20 ve 16.30
-
Marmara Adası’ndan: Saat 16.00
Marmara Roro ise sabah programında değişikliğe giderek saat 08.45’teki Erdek-Avşa-Marmara seferinin hava şartları nedeniyle yapılamayacağını kaydetti.
BUDO’NUN 8 SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşullarının yarınki programı imkansız kıldığını belirterek 8 seferini iptal ettiğini duyurdu. İptal listesinde şu seferler yer alıyor:
-
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş): Saat 07.00 ve 09.30
-
İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya): Saat 08.00 ve 11.30
-
Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas): Saat 09.30
-
Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş): Saat 10.00
-
İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas): Saat 11.30
-
Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya): Saat 13.00