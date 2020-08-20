  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı
Ekonomi

Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı

DASK verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde 6 milyon 14 bin 550 sigorta yapılabilir konuttan 4 milyon 64 bin 227'si depreme karşı sigortalanmış durumda - Bölge genelinde poliçe prim ödeme tutarı 767 milyon 687 bin 582 liraya ulaşırken, İstanbul, 472 milyon 368 bin 434 lira ile ilk sırada yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:45:26 -
Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçerken, bölgede 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı durumda.

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) verilerine göre, Türkiye'deki 17 milyon 682 bin 80 sigorta yapılabilir konuttan 9 milyon 805 bin 568'inin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesi'nde sigorta yapılabilir konutlarda sigortalılık oranı yüzde 67,60 seviyelerinde. 6 milyon 14 bin 550 sigorta yapılabilir konuttan 4 milyon 64 bin 227'si depreme karşı sigortalanmış durumda.

Bölge genelinde, iller bazında ise en yüksek sigortalılık oranı yüzde 88,30 ile Yalova'da bulunuyor. Yalova genelinde 79 bin 590 konuttan 70 bin 304'ü sigortalı.

Yalova'yı, yüzde 85,50 sigortalılık oranı ile Sakarya izliyor. Sakarya'da 194 bin sigortalanabilir konuttan 165 bin 988'i sigortalanmış durumda.

Yüzde 85,20 ile üçüncü sırada Tekirdağ yer alıyor. Tekirdağ'da 264 bin 840 konuttan 225 bin 585'i sigortalı.


- Kocaeli'de konutların yüzde 69,80'i depreme karşı sigortalı


17 Ağustos depreminin merkez üssü Kocaeli'de ise konutların yüzde 69,80'i depreme karşı sigortalanmış durumda. Kocaeli'de 421 bin 370 konuttan 294 bin 270'i sigortalı.

Megakent İstanbul'da ise sigortalılık oranı yüzde 67,60 seviyelerinde bulunuyor. İstanbul'da 3 milyon 682 bin 450 konuttan 2 milyon 489 bin 620'si depreme karşı sigortalanmış durumda.


- Poliçe prim ödemesinde İstanbul önde


Verilere göre, Marmara Bölgesi genelinde poliçe prim ödeme tutarı 767 milyon 687 bin 582 liraya ulaştı.

İstanbul, 472 milyon 368 bin 434 lira ilk sırada yer alırken, İstanbul'u, 81 milyon 651 bin 664 lira ödeme tutarıyla Bursa, 67 milyon 419 bin 371 lira ile Kocaeli takip ediyor.

Marmara Bölgesi'nde iller bazında konut, sigortalı konut sayısı sigortalılık oranı ve poliçe prim ödeme tutarı (TL) şöyle:

İllerKonut sayısıSigortalı konut sayısıSigortalılık oranıPrim
İSTANBUL3.682.4502.489.620%67,60472.368.434
BURSA670.750391.068%58,3081.651.664
KOCAELİ421.370294.270%69,8067.419.371
TEKİRDAĞ264.840225.585%85,2029.377.771
BALIKESİR335.710201.328%60,0034.998.327
SAKARYA194.190165.988%85,5035.205.390
ÇANAKKALE126.59088.459%69,9016.236.224
YALOVA79.59070.304%88,3015.700.607
EDİRNE100.43059.436%59,206.441.931
KIRKLARELİ87.43052.976%60,604.640.031
BİLECİK51.20025.193%49,203.647.831
TOPLAM6.014.5504.064.227%67,60767.687.582




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında..
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı