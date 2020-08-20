Marmara'da 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçerken, bölgede 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı durumda.

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) verilerine göre, Türkiye'deki 17 milyon 682 bin 80 sigorta yapılabilir konuttan 9 milyon 805 bin 568'inin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesi'nde sigorta yapılabilir konutlarda sigortalılık oranı yüzde 67,60 seviyelerinde. 6 milyon 14 bin 550 sigorta yapılabilir konuttan 4 milyon 64 bin 227'si depreme karşı sigortalanmış durumda.

Bölge genelinde, iller bazında ise en yüksek sigortalılık oranı yüzde 88,30 ile Yalova'da bulunuyor. Yalova genelinde 79 bin 590 konuttan 70 bin 304'ü sigortalı.

Yalova'yı, yüzde 85,50 sigortalılık oranı ile Sakarya izliyor. Sakarya'da 194 bin sigortalanabilir konuttan 165 bin 988'i sigortalanmış durumda.

Yüzde 85,20 ile üçüncü sırada Tekirdağ yer alıyor. Tekirdağ'da 264 bin 840 konuttan 225 bin 585'i sigortalı.





- Kocaeli'de konutların yüzde 69,80'i depreme karşı sigortalı





17 Ağustos depreminin merkez üssü Kocaeli'de ise konutların yüzde 69,80'i depreme karşı sigortalanmış durumda. Kocaeli'de 421 bin 370 konuttan 294 bin 270'i sigortalı.

Megakent İstanbul'da ise sigortalılık oranı yüzde 67,60 seviyelerinde bulunuyor. İstanbul'da 3 milyon 682 bin 450 konuttan 2 milyon 489 bin 620'si depreme karşı sigortalanmış durumda.





- Poliçe prim ödemesinde İstanbul önde





Verilere göre, Marmara Bölgesi genelinde poliçe prim ödeme tutarı 767 milyon 687 bin 582 liraya ulaştı.

İstanbul, 472 milyon 368 bin 434 lira ilk sırada yer alırken, İstanbul'u, 81 milyon 651 bin 664 lira ödeme tutarıyla Bursa, 67 milyon 419 bin 371 lira ile Kocaeli takip ediyor.

Marmara Bölgesi'nde iller bazında konut, sigortalı konut sayısı sigortalılık oranı ve poliçe prim ödeme tutarı (TL) şöyle:

İller Konut sayısı Sigortalı konut sayısı Sigortalılık oranı Prim İSTANBUL 3.682.450 2.489.620 %67,60 472.368.434 BURSA 670.750 391.068 %58,30 81.651.664 KOCAELİ 421.370 294.270 %69,80 67.419.371 TEKİRDAĞ 264.840 225.585 %85,20 29.377.771 BALIKESİR 335.710 201.328 %60,00 34.998.327 SAKARYA 194.190 165.988 %85,50 35.205.390 ÇANAKKALE 126.590 88.459 %69,90 16.236.224 YALOVA 79.590 70.304 %88,30 15.700.607 EDİRNE 100.430 59.436 %59,20 6.441.931 KIRKLARELİ 87.430 52.976 %60,60 4.640.031 BİLECİK 51.200 25.193 %49,20 3.647.831 TOPLAM 6.014.550 4.064.227 %67,60 767.687.582









