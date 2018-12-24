Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa:- "İçinde olduğumuz 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya döneminde 50 bin ton üzerinde ürün alımı gerçekleşmesi durumunda iki yılda toplamda 102 bin ton ürün ve tutar olarak da 640 milyon lira ödeme yapılmış olacaktır"

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:17
Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) 12 Ekim'de başlayan ürün alım kampanyası kapsamında şu ana kadar 50 bin ton ürün alım gerçekleştirdi.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin 2 Ekim'de başlayan ürün alım kampanyası 31 Aralık Pazartesi sona erecek.

Kampanyanın başladığı günden bu yana 50 bin ton ürün ve tutar bazında 347 milyon liralık alım gerçekleştiren birlik, pazartesi günü yapılacak 5. dilim ödemeyle ortaklarına 190 milyon lira ödeyecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, rekolte açısından zor bir yılda 52 bin ton ürün alım hedefi koyduklarını, bugüne kadar toplam 50 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Asa, ürün bedeli ödemelerinde kredi kullanmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60'ı 15 günlük periyotlarda peşin olarak ödenmişti. Geriye kalan yüzde 40'lık dilimle ilgili ödeme planı, kampanyanın sona ermesiyle yapılacak. Göreve geldiğimiz günden bugüne ürün bedelleri ödenirken bir lira kredi kullanmadık. Bu yıl da kredi kullanmadan ürün bedelleri ödenecektir. Marmarabirlik, zarar etmeyen, sürekli kar eden, karlılığı yatırıma dönüştüren ve tarihinde ilk defa kendi öz kaynaklarıyla 2017 yılında 17 milyon lira kar payı dağıtan bir kurum haline gelmiştir. Bunun yanında üretim kapasitesini artırmak için bir yılda 45 milyon liralık yatırım yapmış bulunmaktayız."

Ürün alım fiyatlarını erken açıklamalarına rağmen özel sektör temsilcilerinin Marmarabirlik fiyatlarının çok altında bir fiyatla ürün alımı yaptığına değinen Asa, "Geçtiğimiz yıl 51 bin 500 ton ürün alarak birliğimizin kurulduğu tarihten bu yana en yüksek alım miktarını gerçekleştirdik. İçinde olduğumuz 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya döneminde 50 bin ton üzerinde ürün alımı gerçekleşmesi durumunda iki yılda toplamda 102 bin ton ürün ve tutar olarak da 640 milyon lira ödeme yapılmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:17
  1. Bursa
  2. Marmarabirlik
  3. ürün
  4. zeytin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antidepresanlardan korkmak gereksiz
    1. Antidepresanlardan korkmak gereksiz
    2. Genç doktor adayının ölüm nedenini,..
    3. Başkentte korkunç olay! İş arkadaşını..
    4. Şehir Tiyatroları bu sezon 11 sahnede..
    5. Urfalı öğrenciler Mimar Sinan'ın..
    6. Drift yaptığı videoyu paylaştı, 6 bin..
    7. "Komşu" sağlık hizmetini Edirne'den..
    8. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    9. 'Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren bir..
    10. Takside unutulan altınları polise..
    11. Rusya'dan kritik Türkiye hamlesi!..
    12. Mogadişu'yu kana bulayan Eş-Şebab..
    13. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    14. AÖF final sınavı ne zaman 2019?
    15. Ezine'de kaçak kazıya drone ile..
    16. Çavuşoğlu Tunus Cumhurbaşkanı..
    17. Mansur Yavaş'tan Akşener'e teşekkür..
    18. Vodafone'dan hotspot açıklaması!..
    19. KKTC'den Netanyahu'ya tepki
    20. Yavaş: O iki partiyi ziyaret edeceğim
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!