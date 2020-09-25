Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

ANKARA (AA) - Marmara ve Ege bölgelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin iç, batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyı kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ve Ege bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de ise yarın öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.