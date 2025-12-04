Marmara Üniversitesi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için program

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile Akademik Gelişim Koordinatörlüğü iş birliğiyle, Engelsiz Marmara ve Yeni Medya Kulübünün katkılarıyla hazırlanan etkinlik; akademisyenleri, öğrencileri ve çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Program; sergi, konuşmalar, ödül töreni, söyleşi ve konser gibi pek çok etkinliği kapsadı.

Engelsiz Bir Gelecek İçin Hak Temelli Mesajlar

Etkinlik, “Erişilebilir 7 Şaheser Resim Sergisi”nin açılışıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Üstün, Dünya Engelliler Günü’nün, özel gereksinimli bireylerin eğitime ve toplumsal yaşama eşit erişimi için hak temelli bir yaklaşımı hatırlattığını belirtti. Marmara Üniversitesinin kapsayıcılığı ön planda tutan bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Üstün, katkı sunan tüm birimlere teşekkür etti.

Akademik Gelişim Koordinatörü Prof. Dr. Ali Murat Kırık da üniversitenin engellilik alanındaki çalışmalarını yıl boyunca sürdürdüğünü anlatarak, engelliliğin bireylerden değil, fırsat ve imkân eksikliklerinden kaynaklandığını ifade etti. Kırık, ortak akıl ve ortak vicdanla hareket etmenin önemine dikkat çekerek engelli öğrencileri desteklemeye yönelik yeni projeler yürüttüklerini söyledi.

Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Zuhal Özgenç Pek ise üniversitelerin toplumsal dönüşümde üstlendiği role işaret ederek, Engelli Öğrenci Birimi’nin uzun yıllardır erişilebilir ve onurlu bir eğitim ortamı için çalıştığını aktardı. Birimin YÖK tarafından ödüllerle takdir edilmesinin motivasyonlarını artırdığını belirten Özgenç, daha kapsayıcı uygulamalar geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Toplumsal Katılım Ödülleri Sahiplerini Buldu

Programda Engelsiz Marmara ve Yeni Medya Kulübü temsilcileri de söz alarak kapsayıcılığın toplumsal önemine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ardından “Toplumsal Katılıma Katkı Ödülleri” takdim edildi.

Ödül alan isimler arasında Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, TRT Radyo’da “Engelsiz Sesler” programının yapımcısı ve sunucusu Deniz Peköz, engelsizkariyer.com’un kurucusu Mehmet Kızıltaş ve Adidas Türkiye adına Nurseli Şark yer aldı. Ödüller; Prof. Dr. Gül Üstün, Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Öğr. Gör. Zuhal Özgenç Pek ve Hasan Şahin tarafından verildi.

İyi Uygulamalar Masaya Yatırıldı

Ödül töreninin ardından düzenlenen “Engelli İstihdamında İyi Uygulamalar” başlıklı söyleşide engelli bireylerin iş hayatındaki deneyimleri, kurumsal iyi örnekler ve çözüm önerileri ele alındı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Murat Kırık’ın yaptığı oturumda, Öğr. Gör. Zuhal Özgenç Pek, Mehmet Kızıltaş ve Nurseli Şark konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlik, Odeon Korosu’nun konseri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Marmara Üniversitesi yetkilileri, kapsayıcı eğitim ve erişilebilir kampüs çalışmalarının artarak süreceğini belirtti.