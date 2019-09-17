Marmara Üniversitesi ders seçimi 2019

Marmara Üniversitesi ders kaydı nasıl yapılır? Marmara Üniversitesi ders seçimi ne zaman? sorusu Marmara Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından sorgulanmakta. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrenciler okudukları bölümlerin derslerine ilişkin seçimlerini yapmaya başladı. Peki Marmara Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Marmara Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Ders kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Ayrıca öğrencilerin ders seçimini yapmadan önce ders alma esaslarını okuyarak bilgi almaları gerekir. Ders kayıtları öncesinde, alacakları derslerle ilgili olarak Akademik Danışmanları ile görüşebilirler. Böylece kayıt süreciyle ilgili herhangi bir sorun yaşanması önlenmiş olur. Ders kayıt işleminin geçerli sayılabilmesi için, ders kaydının mutlaka öğrencinin Akademik Danışmanı tarafından onaylanması gerekir. Marmara Üniversitesi ders kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı katagorisi üzerinden yapılmakta.

Marmara Üniversitesi ders kaydı yapma

MADDE 5 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydı yaptırır. Ders kaydının tamamlanabilmesi için mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve danışman onayı gerekir.

(2) Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler.

(3) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan ve birim yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan akademik takvimde belirtilen süre içinde derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.

(4) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayanların 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl başında, akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir.

Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, birim kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar öğrenim harçlarını bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde ödemek zorundadır.