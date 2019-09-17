0553 313 94 23

Marmara Üniversitesi ders seçimi 2019

Marmara Üniversitesi ders kaydı nasıl yapılır? Marmara Üniversitesi ders seçimi ne zaman? sorusu Marmara Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından sorgulanmakta. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrenciler okudukları bölümlerin derslerine ilişkin seçimlerini yapmaya başladı. Peki Marmara Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Marmara Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

17 Eylül 2019 Salı 17:22
Marmara Üniversitesi ders seçimi 2019

Marmara Üniversitesi ders kaydı nasıl yapılır? Marmara Üniversitesi ders seçimi ne zaman? sorusu Marmara Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından sorgulanmakta. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrenciler okudukları bölümlerin derslerine ilişkin seçimlerini yapmaya başladı. Peki Marmara Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Marmara Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Ders kayıt işlemleri akademik  takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Ayrıca öğrencilerin ders seçimini yapmadan önce ders alma esaslarını okuyarak bilgi almaları gerekir. Ders kayıtları öncesinde, alacakları derslerle ilgili olarak Akademik Danışmanları ile görüşebilirler. Böylece kayıt süreciyle ilgili herhangi bir sorun yaşanması önlenmiş olur. Ders kayıt işleminin geçerli sayılabilmesi için, ders kaydının mutlaka öğrencinin Akademik Danışmanı  tarafından onaylanması gerekir. Marmara Üniversitesi ders kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı katagorisi üzerinden yapılmakta.

Marmara Üniversitesi ders kaydı yapma

MADDE 5 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydı yaptırır. Ders kaydının tamamlanabilmesi için mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve danışman onayı gerekir.

(2) Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler.

(3) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan ve birim yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan akademik takvimde belirtilen süre içinde derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.

(4) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen azami süreler içerisinde mezun olamayanların 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile devam edecekleri ve/veya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl başında, akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir.

Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, birim kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar öğrenim harçlarını bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde ödemek zorundadır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 17:22
  1. Marmara Üniversitesi ders seçimi 2019
  2. Marmara Üniversitesi ders kaydı yapma
  3. marmara üniversitesi ders seçimi ne zaman
  4. marmara üniversitesi yaz okulu
  5. marmara üniversitesi bologna ders içerikleri
  6. marmara üniversitesi telefon
  7. marmara üniversitesi tek ders sınavı 2019
  8. marmara üniversitesi tatil mi
  9. marmara üniversitesi yaz okulu 2019-2020
  10. marmara üniversitesi yaz okulu 2019
  11. marmara üniversitesi obs

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Susamam' şarkısıyla ilgili flaş gelişme!
    1. 'Susamam' şarkısıyla ilgili flaş..
    2. Optimar'dan dikkat çeken erken seçim..
    3. TOKİ indirimleri ne kadar? TOKİ konut..
    4. Rus basını Üçlü Zirve'yi..
    5. Mehmet Ali Pulcu kimdir? Mehmet Ali..
    6. Ruslar böyle gördü: Artık geri dönülemez
    7. Trump’a Suudi Arabistan tepkisi: Bizi..
    8. Rıza Kayaalp tarih yazdı! Erdoğan..
    9. Üniversite ders kayıtları ne zaman..
    10. Ömer muhtar kimdir nerelidir? Ömer..
    11. Napoli Liverpool maçı ne zaman saat..
    12. Marmara Üniversitesi ders seçimi 2019
    13. DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı..
    14. MİT ve emniyetten Afrin'de operasyon!
    15. Türkiye Kupası 3. Eleme Turu..
    16. TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar..
    17. Kaçakçılara geçit yok! Binlerce paket..
    18. Rusya, Karasularındaki Kuzey Kore..
    19. Dünya Güreş Şampiyonası finalisti..
    20. Güney Kore'den lazer silah..
    21. Seyir halindeki otomobil alevlere..
    22. 107 yaşındaki Vakkas Ekici dede uzun..
    23. Ceza indirimi infaz yasası son dakika..
    24. Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 branşda..
    25. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD..
    26. Saç dökülmesine hangi doktor bakar?
    27. Başkan Erdoğan paralimpik yüzücüleri..
    28. Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel..
    29. Oscar adayı 'Bağlılık Aslı' filminin..
    30. Bahreyn ABD ile Patriotların alımı..
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler