Marmara, Karadeniz ve Akdeniz için kritik uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı geldi.02 Ağustos 2019 Cuma 01:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz'in Toroslarmevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sağanağın bu akşam saatlerinden itibaren Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor.
Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.
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