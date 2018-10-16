Marmara için 'toz bulutu' uyarısı
Meteoroloji, Suriye üzerinden gelen ve Türkiye'nin güney ve iç kesimlerinde etkili olan toz bulutunun yarın Marmara'da da etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.16 Ekim 2018 Salı 22:20
Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde;
Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının, bu gece ve yarın (17.10.2018 Çarşamba) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara'nın doğusunda düşük yoğunlukta olacağı tahmin ediliyor.
Toz taşınımı hadisesinin sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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