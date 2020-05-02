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Aktüel

Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:02:16 -
Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

ANKARA (AA) - Marmara'nın batısı ve İç Ege'de gece saatlerinden itibaren, Isparta ile Antalya'nın iç kesimlerinde de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Isparta ile Antalya'nın iç kesimlerinde yarın görülecek yağışın aralıklı, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra etkisini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanağın Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ile zamanla Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak'ta yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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