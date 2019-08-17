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Marmara Depremi’nin 20. yıldönümü Yalova’da anıldı

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi’nin 20.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 03:59
Marmara Depremi’nin 20. yıldönümü Yalova’da anıldı

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi’nin 20. yıldönümü Yalova’da duygu dolu bir törenle anıldı. Anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremde hayatını kaybedenlerin adlarının yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bıraktı.


17 Ağustos Marmara Depremi’nin 20. yıldönümü anma törenleri Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri ve vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanından başlayarak Deprem Anıtı’na kadar süren sessiz yürüyüşü ile başladı. Anma programı için Yalova’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel’le birlikte bu yürüyüşe katıldı. Deprem’de hayatını kaybeden Yalovalı Deprem Şehitleri anısına yaptırılan Deprem Anıtı’nı gezen, depremde çekilen fotoğrafları inceleyen Bakan Soylu anıtla ilgili Yalova Belediye Başkanı vefa Salman’dan da bilgiler aldı. Yalova Belediyesi ve Yalova Müftülüğü tarafından ortaklaşa tertip edilen anma töreni kapsamında Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunmaya başlandı. Saatler 03:02’yi gösterdiğinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, protokol mensupları ve vatandaşlar hep birlikte dualar ettiler.Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem şehitlerinin adlarının yer aldığı mermer blokların yanına giderek buraya karanfil bıraktı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 03:59
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