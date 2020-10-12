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Aktüel Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış vatandaşları da şaşırttı
Aktüel

Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış vatandaşları da şaşırttı

Ercan Çemek: - "Daha önce kıyılarda çok vardı. Sahilde bunları görmek normal ama bu biraz fazla. İnsan kalabalığı ve küresel ısınmadan olabilir"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:00:56 -
Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış vatandaşları da şaşırttı

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde, denizanası sayısındaki artış vatandaşları da şaşırttı.

Tekirdağ Süleymanpaşa kıyı şeridinde yürüyen vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.

Bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Rumeli İskelesi'nde gezen vatandaşlardan Ercan Çemek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahilde çok deniz anası olduğunu söyledi.

Bu sene deniz analarının fazlalığının dikkat çektiğini anlatan Çemek, "Daha önce kıyılarda çok vardı. Sahilde bunları görmek normal ama bu biraz fazla. İnsan kalabalığı ve küresel ısınmadan olabilir." dedi.

İskelede balık tutan Berkant Akkur ise bu durumun hava sıcaklığından kaynaklanmış olabileceğini vurgulayarak, "Sahilde bu kadar deniz anası olması normal değil. Daha önce sahilde deniz anası oluyordu ama bu kadar değildi ve çok yoğun yoktu." diye konuştu.

Kapaklı ilçesinden kent merkeze gelen Mehmet Bayık, ilk defa böyle bir olaya şahit olduğunu ifade etti.

Ahmet Ezim ise önceden de sahilde deniz anası gördüğünü belirterek, "Kumbağ tarafında görmüştüm. Bir ara turuncu deniz anaları denizi sarmıştı. Kumbağ'daki turuncu deniz anaları farklı bir türdü ama bu beyaz deniz analarının bu kadar yoğun olduğunu görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, denizanası çokluğunun normal olduğunu, bu durumların küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı geliştiğini dile getirmişti.

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