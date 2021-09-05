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Gündem Marmara Denizi’nde can pazarı! Vapurdan düştü, hayatını kaybetti
Gündem

Marmara Denizi’nde can pazarı! Vapurdan düştü, hayatını kaybetti

İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü. Ekiplerin adamı kurtardığı anlar ve vatandaşların meraklı bekleyişi kameralara yansırken, iskeleye çıkartılan adam yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 15:39:00 -

Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşlarında bir adam, Adalar seferini yapan vapurda seyretmeye başladı. Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü. Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi.

Bilinci kapalı olarak bulundu

Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan yaşanan can pazarı ve vatandaşların meraklı bekleyişi ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların düşen adamı bekleyişi ve ekiplerin arama çalışmaları görülüyor.

 

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