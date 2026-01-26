  • İSTANBUL
Marmara Denizi'nde 50 yıllık gizem aralanıyor: Düşen uçağın yeni parçaları görüntülendi

Marmara Denizi'ne 1975 yılında düşen ve sivil havacılık tarihimizin en büyük trajedilerinden biri olan "Bursa" uçağına ait yeni enkaz parçaları, su altı dronu ile yapılan çalışmalarda ortaya çıktı.

Sivil havacılık tarihimizin en trajik uçak kazalarından biri, 30 Ocak 1975 tarihinde yaşandı.

Türk Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan Fokker F28 tipi "Bursa" isimli yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi’ne çakıldı.

Mürettebat dahil 42 kişinin yaşamını yitirdiği bu kaza sonrası, uçağın enkazı dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle resmi olarak çıkarılamamış ve derinlerde kaybolmuştu.

SU ALTI DRONU İLE YENİ KEŞİF

Uzun yıllar ulaşılamayan enkazın yerini tespit ettiğini öne süren Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, bölgede yeni bir dalış gerçekleştirdi.

Su altı dronu ile yapılan son çalışmada, uçağın gövdesine ait olduğu iddia edilen yeni parçalar ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Ekibin daha önceki dalışlarda bulduğu parçalara eklenen bu yeni görüntüler, 50 yıllık gizemi tekrar Türkiye'nin gündemine taşıdı.

42 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Marmara'nın karanlık sularına gömülen uçakta hayatını kaybedenler arasında, teknik direktör Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi gibi tanınmış isimler de yer alıyordu.

Arama çalışmalarının o yıllarda sınırlı kalması sebebiyle enkazın büyük bir kısmı hala denizin altında bulunuyor.

Yeni görüntüler, yarım asırlık bu acı olayı yeniden hatırlattı.

 

