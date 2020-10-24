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Aktüel Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:00:36 -
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Parçalı ve az bulutlu hava beklenen Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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