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Aktüel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:42:35 -
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.




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