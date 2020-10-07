  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak

Yeniakit Publisher
2020-10-07 09:42:54 -
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu, zamanla batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Gece saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede yer yer toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bluetooth Kulaklık
Teknoloji

Bluetooth Kulaklık

Bluetooth Kulaklık nedir, ne işe yarar? Bluetooth kulaklık fiyatları, Bluetooth kulaklık avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bluetooth k..
ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler
Dünya

ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Ordusu'nun Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemlerini bloke ettiğini duyurdu.

22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
Dünya

22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne ka..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay