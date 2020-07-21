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Aktüel

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 10:15:00 -
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, bölgenin güneybatısında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

 

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