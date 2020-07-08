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Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:46:55 -
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken bölgenin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Özellikle Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.


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