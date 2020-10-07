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Aktüel Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
Aktüel

Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:52:26 -
Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelmesi öngörülen yağışların, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleriyle Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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