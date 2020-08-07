  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Marmara Adalar Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Yeniakit Publisher
2020-08-07 18:17:00 -
Marmara Adalar Belediyesi kendi elektriğini üretecek

BALIKESİR (AA) - Marmara Adalar Belediyesi ile bir enerji şirketi arasında imzalanan güneş enerjisi santrali (GES) sözleşmesiyle belediyenin kendi elektriğini üreteceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekinlik Adası'nda yaklaşık 20 dönümlük alana yapılacak santralin ihalesini alan Göktekin Enerji ile sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "1.140.48 kwp kapasiteli 4 milyon 750 bin+KDV maliyete sahip güneş enerji santralinin 4 yılda kendini amorti edeceği öngörülmekte. Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata entegre edilmesi, enerji verimliliği ve belediye gelirlerinin arttırılması amacıyla geliştirilmiş, tamamı Marmara Adalar Belediyesi bütçesine ait olan bu yatırım projesi ile kendi elektriğimizi üreteceğiz." ifadelerine yer verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması
Gündem

Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı
Gündem

Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı

Koronavirüs vaka sayısında artışların yaşandığı Şanlıurfa'da yeni tedbir kararları alındı. Kentte, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlı..
Süleyman Soylu'dan flaş Berat Albayrak mesajı
Siyaset

Süleyman Soylu'dan flaş Berat Albayrak mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek mesajı yayınladı.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı