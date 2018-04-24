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Marketten alınan yoğurtlar neden bozulmuyor?

Onkoloji Uzmanı Doktor Yavuz Dizdar, 'Sağlıklı beslenme ve gelecek' adlı söyleşide vatandaşlarla buluştu. Sağlıklı beslenme üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Dizdar, sağlıksız beslenmeye bağlı olarak kanser hastalığının artış gösterdiğini belirtti. Vatandaşların yoğun ilgisini gören Dizdar, kanser gelişimi, GDO, tarım ilacı ve endüstriyel üretim gibi konular hakkında konuştu.

24 Nisan 2018 Salı 20:34
Marketten alınan yoğurtlar neden bozulmuyor?

MARKETTEN YOĞURT ALIRKEN  İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

"İnsan yaşamını kolaylaştırmak için üretilen birçok kimyasal, üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar, insan sağlığı ve çevre açısından küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Dünyadaki çoğu gıda üreticisi sizlerin sağlığını düşünmüyor, onlar sadece para kazanma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Örneğin yoğurt; marketlerden aldığımız hazır yoğurtlar neden bozulmuyor? Düşündünüz mü? Onun dışında tarım ilacının vücuda girmesi halinde ilacın dokularda kaldığını biliyor musunuz? Bunlar insana tahmin edilenden daha çok zarar verir." diye konuştu.

(A Haber)

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:34
  1. market yoğurdu
  2. hazır gıdalar
  3. şarküteri
  4. Sağlık-Sen

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