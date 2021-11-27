  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Markette silahlı soygun anı kamerada!
Yerel

Markette silahlı soygun anı kamerada!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir şahsın markete yönelik silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:43:00 -
Markette silahlı soygun anı kamerada!

Adana’da bir market sahibine iş yerinde silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay 9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken kimliği belirsiz maskeli bir kişi dükkana girip Yakup Kayalı’ya tabancayla ateş açıp kaçtı.

Şüphelinin peşinden ateş etti

Yusuf Kayalı da tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı, götürüldüğü hastanede tedavi oldu.

Babayla oğlunun şikayeti üzerine iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'
Ekonomi

'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'

Dolar kurunda son günlerde yaşanan oynaklığı ele alan gazeteci Murat Kelkitoğlu, bu durumun hiçbir ekonomik veriyle açıklanamayacağını belir..
ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir
Gündem

ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir

Çin, beşinci nesil J-31 savaş uçağının küresel pazarda ABD yapımı F-35 ile rekabet edebileceğini iddia etti. Öte yandan F-35'e düşük maliyet..
Mete Yarar’dan çok kritik çıkış: Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum
Gündem

Mete Yarar’dan çok kritik çıkış: Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, muhalefet partilerini eleştirerek siyaset diline dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay