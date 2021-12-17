Marketlerin suni zamlarına etiket yetişmiyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Süt üreticileri kan ağlarken zincir marketlerin gözü doymak bilmiyor. Her gün bir önceki fiyattan daha yüksek fiyatlarla ürün satan marketler, vatandaşı canından bezdirdi. Son yapılan zamlarla beraber yoğurt 19.90’dan 29.90’a yükseldi. 950 gram Tereyağı 55,95 TL’den 84,95 TL’ye yükselirken farklı marka aynı gramaja sahip başka bir tereyağı ise 64,90 TL’den 99,00 TL’ye yükseldi. 1 Kg süzme beyaz peynir ise 29,95 TL’den 45,45 TL’ye yükseldi.

Art arda yaptıkları suni zamlardan dolayı sürekli etiket basmak ve reyonlardaki etiketleri değiştiren market çalışanları da canından bezdi. Zincir marketlerde kasiyer ve reyoncu olarak çalışan birçok market görevlisi etiket değiştirmekten işlerini yapamadıklarını, hatta yetiştiremedikleri etiketler yüzünden müşterilerle sürekli münakaşa yaşadıklarını söylediler.