Marketlerin çalışma saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun (TPF) tavsiyesi ve taleplerini değerlendiren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı marketlerin çalışma saatlerine yeni düzenleme getirdi. Alınan karar ile süpermarket, market ve bakkalların çalışma saatleri pandemi öncesinedeki çalışma saatlerine göre düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine duyurduğu düzenlemede süpermarket, market, ulusal ve yerel zincirlere ait perakende mağazaları ile bakkalların çalışma saatleri pandemi öncesi çalışma saatlerine uygun hale getirildi.

Market saatleri normalleşti

Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bakkal ve marketler de çalışma saatleri değişen işletmelerden oldu. Türkiye'de corona virüsü sebebiyle birçok işletmenin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yaşandı. Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı marketler de çalışma saatleri değişen işletmelerden oldu. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun tavsiyesi ve girişimleri sonrası gündeme gelen marketlerin çalışma saatlerine yönelik düzenleme, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygun görülerek 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği düzenleme ile birlikte marketlerin pandemi süreci öncesii çalışma saatlerine kavuştuğu öğrenildi.

Yoğunluk tedbirlerine devam

Yeni düzenlemeyle çalışma saatleri değişen marketlerin içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olmaya devam edecek. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.