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Gündem Marketlerden sonra bir denetim de eczacılara
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Marketlerden sonra bir denetim de eczacılara

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ülke genelindeki ilaç firmaları, ecza depoları ve eczanelere yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı denetmenleri, ecza depolarında kritik ilaçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi ile depolardaki fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığını kontrol etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 12:12:00 -
Marketlerden sonra bir denetim de eczacılara

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), ülke genelindeki ilaç firmaları, ecza depoları ve eczanelere yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı denetmenleri, Bağcılar’da bulunan bir ecza deposunda denetim yaptı. Depoda kritik ilaçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile depodaki fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, İTS’ye gerekli kayıt ile bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı, hastalara verilen hizmette aksama olup olmadığı ve ürünlerin muhafaza koşullarının kontrolü de yapıldı.

‘Bildirimleri tam ve zamanında yapın’ uyarısı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü personeli de Bağcılar, Güngören ve Esenler’de bulunan bazı eczanelerde denetim yaptı. Denetimlerde, eczanelerdeki İTS’ye kayıtlı bazı ilaçların sayısı ve mevcut fiziki stok durumları karşılaştırıldı. İTS kayıtları ile stokları arasında farklılık olduğu tespit edilen eczanelerle ilgili tutanak tutuldu. Eczacılara, ‘satışını yaptıkları ilaçlara ilişkin İTS bildirimlerini tam ve zamanında yapmaları’ konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

 

 

 

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