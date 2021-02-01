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Ekonomi Marketlerdeki şoke eden oyun! Vatandaşın cebine göz diktiler
Ekonomi

Marketlerdeki şoke eden oyun! Vatandaşın cebine göz diktiler

Bir markette 5 kilogram olarak paketlenmiş kristal toz şekerlerde gramajların eksik çıktığı görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından vatandaşlar ise mutlaka tartılmalı yorumunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 00:23:00 - 2021-02-01 00:33:11
Marketlerdeki şoke eden oyun! Vatandaşın cebine göz diktiler

Yapılan son zamlarla beraber marketlerdeki ürünler el yakmaya devam ediyor. Marketlerdeki yeni tartı oyunu ortaya çıktı.

Çok sayıda temel gıda ürününün fiyatı vatandaşların ulaşamayacağı seviyeye yükselirken, zincir şubeleri bulunan bir markette 5 kilogram olarak paketlenen toz şekerin olması gerekenden 300-400 gram eksik olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan birçok kullanıcı yaşanan olayı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ayrıca bir Twitter kullanıcısı ise 5 kilogramlık bir üründe gramajın dolum ve tartıdan kaynaklı eksik çıkabileceğini ancak söz konusu olaydaki gibi 400 ve 300 gram kadar sapma olmasının mümkün olmayacağı belirtildi. Ayrıca birçok vatandaş alınan ürünlerin mutlaka tartılması konusunda da fikir bildirdi.

Öte yandan konu hakkında ürünü teslim ederek müşterinin şikâyet formunda konuya ilişkin “Net 5 kilogram olması gereken şeker paketleri 20-300-400 gram olarak eksik çıkıyor” ifadelerini kullandığı görüldü.

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