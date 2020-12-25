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Aktüel Marketler zincirinin 38 ildeki şubelerinden hırsızlık yapan eski çalışanı yakalandı
Aktüel

Marketler zincirinin 38 ildeki şubelerinden hırsızlık yapan eski çalışanı yakalandı

Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:24:06 -
Marketler zincirinin 38 ildeki şubelerinden hırsızlık yapan eski çalışanı yakalandı

KARAMAN (AA) - Marketler zincirinin 38 ilde bulunan şubelerindeki kilitli dolaplardan hırsızlık yapan zanlı Karaman'da yakalandı.

Marketler zincirinin kentteki şubesinde bulunan kilitli dolaptan cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin aynı markette daha önce çalışan Doğan Ş. (34) olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlının benzer yöntemle marketler zincirinin 38 ildeki şubelerinden cep telefonu ve elektronik eşya çaldığını tespit etti.

Şüphelinin Karaman'a geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Doğan Ş'yi kendi fotoğrafını yapıştırdığı kardeşinin kimliğiyle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Doğan Ş'nin, marketin dolabından cep telefonunu çalarak cebine koyması yer alıyor.

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