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Marketler ve markalar indirime giriyor! İndirim oranı dikkat çekti

Dövizin artmasıyla birlikte Ağustos’ta fiyatları artıran marketler, TL’nin dolar karşısında değer kazanmasıyla birlikte indirime gidiyor, ancak dolar yüzde 35 düştüğü halde, indirimlerin yüzde 10’u geçmeyeceği söyleniyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:23
Marketler ve markalar indirime giriyor! İndirim oranı dikkat çekti

Sabah'ta yer alan habere göre, dövizdeki gelişmeler nedeniyle fiyatları artıran market ve markalar dolarda son günlerde yaşanan düşüşle birlikte indirimi yeniden gündemlerine aldı. Ancak dolar ağustostan bu yana yüzde 35 düşerken, fiyatları artıran marketler aynı oranda indirime yanaşmıyor. Sadece bazı ürünlerde yüzde 10'luk indirim planı yapılıyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Kura bağımlı yani ithal edilen selüloz nedeniyle tuvalet kağıtları, bebek bezleri ve hijyen grubunda ciddi bir fiyat artışı olmuştu. Doların gerilemesiyle birlikte bu grupta gelecek hafta itibarıyla fiyatlarda en az yüzde 10 indirim olur" ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre, hijyen markalarında indirimin yüzde 10, aynı ürünlerin market markalarında ise yüzde 20 civarında bir indirim yapılması planlanıyor.

Tüketiciler tepki gösterdi

Tüketiciler ise fiyat artıran marketlerin kur düşerken indirime gitmemelerine tepkili. Alışverişlerini ucuzluk sitelerine kaydıran tüketiciler özellikle hijyen ürünlerindeki fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. Marketlerde selüloz hammaddeli ürünlerin fiyatları dudak uçuklatıyor. 24'lü tuvalet kağıtlarında fiyatlar 57 TL'yi bulurken, 16'lı olanlar 35 TL'yi gördü. Bebek bezlerinde de durum farklı değil. 5 beden 42'li bebek bezinin fiyatı 83 TL'ye dayandı.

Market markaları indirildi

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında en çok indirim ise market markalarında görülüyor. CarrefourSa belirli zamanlarda temel gıda ve temizlik maddelerinde birçok marka ve gramajda indirim uyguladığı bilgisini verirken, Migros da market markalı ürünlerinin bazı kategorilerinde yüzde 10 indirim yapıyor. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Mevcut promosyonlara ek olarak belirli kategorilerde yaklaşık 220 üründe yüzde 10'dan yüzde 30'a varan indirim oranları sağlıyoruz. Örneğin beyaz peynir 24.70 TL'den 22.15 TL'ye, un 5.25 TL'den 4.70 TL'ye, makarna 2.25 TL'den 2 TL'ye indi" ifadelerini kullandı.

Yerellerle odalar işbirliği yapıyor

Yerel marketler de ticaret odalarıyla işbirliğine başladı. Ege Perakendeciler Derneği İzmir Ticaret Odası ile imzaladığı protokol gereği her perşembe günü ürün listesini ticaret odası ile paylaşarak indirimleri kontrol ettiriyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:23
  1. İzmir
  2. HABER
  3. market fiyatları
  4. indirim
  5. dolar
  6. Dolar kuru

YORUM YAZ

  • FATO ANAFATO ANA54 dk önce
    ARAPLARIN BAŞINA GELENLERDEN DERS ALMAYAN "MÜSLÜMAN" OLDUĞUNU ZANEDEN ZAVALLI SAHTEKARLAR, TEFECİLER,SOYGUNCULAR HEPİNİZİN ALLAH BELASINI VERSİN, YÜCE RABBİM YAŞARKEN SİZİ SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNDÜRSÜN, KAZANDIĞINI ZANETTİĞİN PARALARINIZLA YANASINIZ İNŞALLAH.
  • maraşlımaraşlı56 dk önce
    İndirim mindirim bahane fiyatlar şahane , Allahcc bu millete fırsat vermesin , gavurdan beterler , önce fiyatları % 30-40 şişirip sonrada % 10 yalanı ile milleti kandırmaktan başka bir şey değil , Yine söylüyorum Allah cc bu milletin içindeki açgözlülere fırsat vermesin , anasını bile satarlar
  • SüleymanSüleyman59 dk önce
    Milleti kandırıyorlar. %70 ve hatta %100 dolar bahanesiyle zam yapıp sora dalga geçer gibi yok efendim enflasyola topyekün mücadele. Allah büyüktür beyler. Cezalandırucıların en büyüğü sizleri ona havale ediyoruz.
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