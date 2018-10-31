Marketler maliyeti de paylaşmalı

İstanbul’da resmi olarak 34 aydır zam yapılmayan ekmekte maliyetin yükünü paylaşmak istemeyen marketlerle ve bakkalların fiyat dengesizliğine neden olmaları, İstanbul Ticaret Odası’nı harekete geçirdi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fırıncı esnafının gösterdiği fedakarlığa bakkal ve zincir marketlerin de daha fazla katılmaları gerektiğini söyledi. ‘’Üretici ile nimeti de maliyeti de bölüşmelidir’’ diyen Avdagiç, “Ekmekte dağıtıcı komisyon payının, fiyat 125 kuruş kaldığı süre boyunca 10 kuruşla sınırlandırılması doğru olacaktır” dedi.

Yüzde 15’ten fazlası olmaz

İstanbul’da 250 gram ekmeğin satış fiyatının 125 kuruş olarak tespit edildiğini hatırlatan Avdagiç, şunları söyledi: “İstanbul’da her dört ekmekten üçü bakkal ve marketler eliyle satılıyor. Marketler de fırından ekmeği belirli bir indirim oranıyla alıyorlar. Ticaret Bakanlığımız, bu indirime bir süre önce yüzde 15 sınırı getirdi ve dağıtıcıların ekmekte üreticiden yüzde 15’ten fazla komisyon isteyemeyeceğini ifade etti. Yüzde 15 iskontonun karşılığı da 19 kuruş civarında. Geldiğimiz noktada ekmek üreticileri un, işçilik ve enerji fiyatlarındaki artışlara rağmen büyük bir fedakârlıkla ekmek fiyatlarını artırmazken, dağıtım için ödedikleri yüzde 15 komisyon oranı yüksek kalmıştır. Bu noktada Bakanlık tarafından yeni bir düzenleme yapılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz.”