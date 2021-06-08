Marketler kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sebebiyle günlük yaşantıya ilişkin pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamalar sebebiyle zaman zaman marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri güncel

Temel ihtiyaçlarını karşılamak için markete, bakkala gidecek olanlar saat kaça kadar alışveriş yapabileceklerini merak ediyor. Bilindiği gibi haftanın altı günü 22.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. Ayrıca cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 saatlerinde de yasak uygulanıyor. Bu sebeple haftanın altı günü sokağa çıkma yasağı 22.00’de başladığı için marketler 21.00’e kadar hizmet veriyor. Pazar günleri ise marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık.