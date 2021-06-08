  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ve Rusya'dan kritik adım!
4 Müslümanı katletmişlerdi! İbrahim Kalın’dan Kanada’ya sert tepki
Çin’de maden ocağı çöktü
Nefret suçlarına pirim veren siyaset ve medya dili bundan sorumlu!
Yaşam Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri güncel
Yaşam

Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri güncel

Marketler saat kaçta kapanıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle bir yılı aşkın süredir ülkemizde kısıtlamalar uygulanıyor. Söz konusu kısıtlamalar vaka sayıları azalınca revize ediliyor. Son olarak 1Haziran itibariyle kademeli normalleşme genelgesi uygulanmaya başladı. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri güncel

Yeniakit Publisher
2021-06-08 14:01:00 -
Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri güncel

Marketler kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sebebiyle günlük yaşantıya ilişkin pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamalar sebebiyle zaman zaman marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri güncel

Temel ihtiyaçlarını karşılamak için markete, bakkala gidecek olanlar saat kaça kadar alışveriş yapabileceklerini merak ediyor. Bilindiği gibi haftanın altı günü 22.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. Ayrıca cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 saatlerinde de yasak uygulanıyor. Bu sebeple haftanın altı günü sokağa çıkma yasağı 22.00’de başladığı için marketler 21.00’e kadar hizmet veriyor. Pazar günleri ise marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık.

Aşı randevusu nasıl alınır? Telefonla aşı randevusu nereden nasıl alınır?
Aşı randevusu nasıl alınır? Telefonla aşı randevusu nereden nasıl alınır?

Sağlık

Aşı randevusu nasıl alınır? Telefonla aşı randevusu nereden nasıl alınır?
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay