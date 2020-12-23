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Aktüel Marketin kilitli dolabından 2 cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Marketin kilitli dolabından 2 cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:45:01 -
Marketin kilitli dolabından 2 cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir zincir marketin kilitli dolabından 2 cep telefonunu çalan kişi, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Gazlıgöl Caddesi'ndeki bir zincir marketteki elektronik malzemelerin bulunduğu kilitli dolaptan 2 cep telefonu çalındı. İş yeri çalışanı Selvi Köse, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin D.Ş. olduğunu tespit etti.

Karaman'da olduğu belirlenen D.Ş, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli D.Ş'nin, marketin dolabından 2 cep telefonunu alarak cebine koyması yer alıyor.

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