Yaşam Marketin içine daldı! Adana’da feci kaza saniye saniye kamerada
Yaşam

Marketin içine daldı! Adana’da feci kaza saniye saniye kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Marketin içine daldı! Adana’da feci kaza saniye saniye kamerada

Adana Yüreğir'de kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarpıp marketin içine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde dün akşam korku dolu anlar yaşandı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Süleyman Vahi Caddesi'nde meydana geldi. S.Ş. (24) idaresindeki 01 ANG 217 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen H.B. (29)'yi kısmen çarpıp ardından markete daldı.

4 kişi yaralandı

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza da sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

