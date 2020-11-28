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Yerel Markete giren hırsızlar çelik kasa ve 251 çikolata çaldı
Yerel

Markete giren hırsızlar çelik kasa ve 251 çikolata çaldı

Bursa'da bir markete girerek hırsızlık yapan şahıslar, çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 08:57:00 -
Markete giren hırsızlar çelik kasa ve 251 çikolata çaldı

Olay ,dün gece Bursa'nın Nilüfer ilçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık için markete giren 4 şüpheli marketteki içinde 5 bin lira bulunan çelik kasa, 1 adet laptop, 1 adet akü bataryası, 251 adet çikolata, 46 adet çakmak, 1 hoparlörü çalarak kayıplara karıştı. Market müdürü F.A. sabah iş yerine gelince markete hırsız girdiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların kimliklerinin tespite edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda markete girenlerin 15 adet suç kaydı olan İ.F, 13 adet suç kaydı olan M.K, 17 adet suç kaydı olan C.E, 2 adet suç kaydı olan H.K. olduğu belirlendi. Ekipler 4 şüphelinin kaldığı evi tespit ederek el zamanlı baskın düzenledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken çaldıkları para ve malzemeler ise markete teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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