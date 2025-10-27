Market raflarında skandal: Ünlü yoğurt markasından öyle bir şey çıktı ki...

Tüketicinin güvenini sarsan bir gıda skandalı daha ortaya çıktı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 24 Ekim 2025 tarihli denetim raporuna göre, Manisa’nın Salihli ilçesinde üretilen “Bir Çınar” markalı yarım yağlı yoğurt incelemelerde sınıfta kaldı.

Yapılan laboratuvar analizlerinde ürünün yağ oranının mevzuatın altında olduğu, jelatin içerdiği ve bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi.

Bu bulguların ardından “Bir Çınar” markalı yoğurt, Bakanlık tarafından yayımlanan “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi”ne dahil edildi.

Tüketiciye Uyarı

Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesi kapsamında, gıda güvenliği ihlali tespit edilen firmaları kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, tüketicilerin etiket bilgilerini dikkatle incelemesi ve güvenilir markaları tercih etmesi istendi.

Neden Tehlikeli?

Uzmanlara göre süt ürünlerine jelatin ve bitkisel yağ eklenmesi, hem ürünün doğallığını bozuyor hem de tüketicinin aldatılmasına yol açıyor. Ayrıca bu tür katkıların, alerjik reaksiyon riski taşıdığı da belirtiliyor.

Denetimler Sıkılaşıyor

Bakanlık yetkilileri, gıda sektöründe yapılan hilelerin önüne geçmek için rutin laboratuvar denetimlerinin artırılacağını açıkladı. “Tüketici sağlığı her şeyden önce gelir” mesajı verildi.