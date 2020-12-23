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Ekonomi Market poşet fiyatları ne kadar?
Ekonomi

Market poşet fiyatları ne kadar?

Alışveriş poşeti ne kadar oldu? | 1 Ocak 2019’dan itibaren plastik, market poşetleri için ücret ödeniyor. Online market alışverişlerinde de vatandaşlar plastik poşetler için ücret ödüyor. 2021 yılına kısa bir zaman kala vatandaşlar market poşetlerine zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, market poşetleri ne kadar? | Market poşeti fiyatı | Market poşetine ne kadar zam geldi 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:01:00 -
Market poşet fiyatları ne kadar?

Plastik poşet fiyatı 2021 | Market ve alışverişlerde kullanılan plastik poşetler için vatandaşlar 1 Ocak 2019’dan bu yana 25 kuruş ödeniyor. Vatandaşlar 20217de market poşetlerine kaç liralık bir zam yapıldığını merak ediyor. Kasa poşeti ne kadar? | Market fiyatı güncel

Market poşet fiyatları ne kadar?

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da Bakan Oluru ile güncelleme yapıldı. Bu haberle birlikte vatandaşlar poşetlerin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler, yeni yılda da 25 kuruş olacak. Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da yapılan güncellemeyle, "2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2021'den başlayarak yıl sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla ücret uygulanamaz." hükmüne yer verildi.

Öte yandan güncelleme ile açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.

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