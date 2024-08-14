Market dolabından 10 yıllık ceset çıktı!

ABD'nin Iowa eyaletinde, üç yıl önce kapanan bir süpermarket binasında bulunan cesedin, 10 yıl önce kaybolan Larry Ely Murillo-Moncada'ya ait olduğu açıklandı. Soruşturma sonucunda Murillo-Moncada'nın soğutucunun arkasına düşerek sıkıştığı ve burada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ABD'nin Iowa eyaletindeki Council Bluffs şehrinde, üç yıl önce kapanan bir süpermarketin binasında yapılan çalışmalar sırasında bulunan cesedin, 10 yıl önce kaybolan Larry Ely Murillo-Moncada'ya ait olduğu belirlendi. Ocak ayında süpermarketin eski raflarını ve soğutucularını boşaltan işçiler tarafından keşfedilen cesedin kimliği, uzun süren otopsi ve DNA testlerinin ardından tespit edildi.

KAZARA DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

CNN International'da yer alan habere göre Murillo-Moncada'nın, süpermarketteki soğutucuların üzerine çıktığı, ancak oradan soğutucunun arkasına kazara düşerek sıkıştığı düşünülüyor. 28 Kasım 2009'da kaybolan Murillo-Moncada, kaybolduğu sırada 25 yaşındaydı. O dönemdeki soruşturmayı yürüten polis memuru, Murillo-Moncada'nın kaybolduğu gün bir fırtına olduğunu ve arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu ifade etti.