Koronavirüs salgınında 1 Haziran itibariyle yeni dönem başladı. Salgın sebebiyle pek çok kısıtlama sürecek. Bu sebeple pek çok kişi marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağını merak ediyor. Peki, marketler kaçta kapanıyor?

Market çalışma saatleri | Hafta içi marketler kaça kadar açık?

Haftanın altı günü sokağa çıkma kısıtlaması 22.00’de başlayıp ertesi gün 05.00’te sona erecek. Cumartesi günleri 22.00’de başlayan kısıtlama ise pazartesi 05.00’te sona erecek.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 22.00’de başlayacak. İçişleri Bakanlığ’ndan yayımlanan genelgede hafta içi marketlerin kaça kadar açık olacağına ilişkin bir ifade yer almadı. Ancak önceki uygulamalara baktığımızda marketlerin kısıtlama başlamadan kapanması gerekiyor. Bu sebeple pek çok market 21.00’de kapanma kararı aldı.

İçişleri genelgesinde hafta sonu çalışma saatlerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.