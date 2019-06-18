Markar Esayan: İmamoğlu’nun tutarsız vaatleri ortaya çıktı

Oğuzhan Gültekin Ankara

23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınını değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, “Bu yayın sonucunda İstanbullular iki rakibin arasındaki farkı net bir şekilde görmüş oldu. Burada önemli olan kararsız seçmenlerimizin özellikle Ekrem İmamoğlu’nun ve CHP’nin tüm ekibinin, Milet İttifakı’nın bütün organlarının seri şekilde söyledikleri yalanlarını görmüş olmasıdır” dedi.

Binali Yıldırım’ın, İmamoğlu’nun söylediği birçok yalanı canlı yayında ifşa ettiğini belirten Esayan, şöyle devam etti: “İmamoğlu’nun özellikle Ordu Valisi’ne yönelik hakareti kanıtlanmışken, tüm Türkiye’nin gözü önünde tekrar yalanlaması kendisinin gerçek yüzünü göstermiştir. CHP, baştan beri yalan söyleyerek seçmeni kandırmaya çalışıyor. Bunun yüzünden Ekrem İmamoğlu yalanını kabul edemedi. Ama Binali Yıldırım bu yalanları teker teker yüzüne çarparak ifşa etti. İmamoğlu’nun 18 günlük görev süresinde belediyenin tüm verilerinin kopyalanması suçunu Binali Yıldırım sorduğunda cevabını veremedi. Canlı yayında İmamoğlu’nun birçok tutarsız vaadi ortaya çıktı.”