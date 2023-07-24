Markalardan enflasyonla mücadele için çağrı

Mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından yeni kabinede Ticaret Bakanlığı’na getirilen Ömer Bolat’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Önceki hafta İTO meclisine konuk olan ve iş insanları ile bir araya gelerek sektörel ve makro ekonomik gelişmelere ilişkin sorunları dinleyen Bakan Bolat, geçen hafta da perakende sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a nezaket ziyaretinde bulunan perakende sektörü temsilcileri, önümüzdeki dönem yeniden artış eğilimine girmesi beklenen enflasyon ile mücadele için kampanya teklifine bulundu.

Artan fiyatlara bağlı olarak tüketicilerin gıda dışı harcamalarını kısmasının önümüzdeki günlerde sektör için önemli bir risk olarak karşılarında durduğunu söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Şu ana kadar işler çok iyi ama şimdi maliyet odaklı fiyat artışları gündemde. Bu beklentiyi kırmak ve enflasyondan korunmak için enflasyon ile mücadeleye hazır olduğumuzu ve topyekun mücadele kampanyaları yapabileceğimizi söyledik. Bakan bey de çok sıcak karşıladı” dedi.

Bakan Ömer Bolat, ayrıca Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TURES) Başkanı Ramazan Bingöl’le de görüştü. AYD Başkanı Şapkacı, AVM yatırımlarının yeniden hareketlenmesi için ticari gayrimenkul düzenlemesi ve sözleşme serbestisi konusunu Bakan Bolat ile görüşürken, TURES Başkanı Ramazan Bingöl de, Bakan’a yerel markaların yurtdışına açılması için komisyon kurulması ve sektörün Ticaret Bakanlığına bağlanması tekliflerini iletti.

Talep daralması riski var

Salgın sonrası tüm dünyada olduğu Türkiye ekonomisinde de en önemli gündem maddesi yüksek enflasyon olarak öne çıktı. Geçen yıl, yüzde 85’i aşarak son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon oranları, 2022’yi yüzde 64,27 ile tamamlamış sonrasında ise baz etkisi ile düşüş eğilimine girerek yüzde 38,21’e kadar düşmüştü. Ancak seçim sonrası artan kur, asgari ücrette yapılan ara zam ve yüksek akaryakıt fiyatları gibi gelişmelerin enflasyon oranlarını önümüzdeki dönem yeniden artırması bekleniyor. Bu zamana kadar fiyatlar artacak beklentisi ile tüketicilerin alımlarını öne çekerek perakende sektörünü canlı tuttuğunu, ancak önümüzdeki dönem bu davranışın tersine dönme ihtimalinin bir risk olarak karşılarında durduğunu belirten BMD Başkanı Öncel, bu kapsamda tüketimi canlı tutmak için kampanyaya ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Bakan Bolat ile görüşmede de bu konuyu gündeme getirdiklerini anlatan Öncel, şöyle konuştu: “Paranın değerini koruma motivasyonu ile işler temmuza kadar iyi gitti. Ancak şimdi maliyetlerde ciddi artışlar var. Önümüzdeki günlerde talep daralması meydana gelirse, ki gelmesi çok normal, müşteri acil ihtiyaçları dışında tüketimi kısabilir. Bu da gıda dışı perakendede ciddi sorunlara yol açabilir. O nedenle önlem alınması gerekiyor. Bu konuda Bakan Bolat’a da bilgi verdik. Enflasyon ile mücadelede göreve hazır olduğumuzu, topyekun bir mücadele yapılması gerektiğini söyledik. Bakan bey de sıcak karşıladı” dedi.

“Keyfi fiyat artışları da olabiliyor”

Peki maliyetlerin bu denli arttığı bir dönemde artış yerine fiyatları düşürmenin nasıl bir faydası olabilir? Bu noktada tedarikçisinden hammaddecisine kadar bir fiyat artış beklentisi olduğunu ve bunun kırılması gerektiğini dile getiren Öncel, şöyle devam etti: “BMD’ye üye marka sayısı 509’a çıktı. Kimisinde yüzde 70’i aşmakla birlikte ortalamada AVM’lerdeki temsiliyet oranımız yüzde 55-60’lara geldi. Perakendeci enflasyon ile topyekun mücadele kapmayası başlattığı zaman kargocusundan hammadecisine, imalatçısından tedarikçisine kadar indirim baskısı oluşacak. Sen de indirim yap diyecekler. Piyasa kendi dinamizmi içinde bunu çözer demenin ötesinde bir şey yapmış olacağız. Piyasanın kendi dinamizmine bıraktığımızda keyfi artışlar ile de karşılaşıyoruz. Müşteri sadece acil ve gerekli yaşamsal ihtiyaçlarına yönelebilir. Bunu kırmak için enflasyon ile topyekun mücadele kampanyaları yapalım dedik. Berat bey zamanında yapmıştık. Buna hazırız, sayımız da artıyor. Bakan bey de piyasanın içinden ve piyasaları yakından tanıyan biri. Bizi dinledi ve sıcak baktıklarını da ilettiler. Güzel faydalı bir görüşme oldu.”

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AYD, sözleşme serbestisi ve ticari gayrimenkul yasasını görüştü

Yönetim kurulu üyeleri ile Bakan Ömer Bolat’ı ziyaret eden başka bir isim de AYD Başkanı Nuri Şapkacı idi. Görüşmede sektörün ticari gayrimenkul tarafında önünün açılması ve sözleşme serbestisi konusunun gündeme geldiğini ileten Nuri Şapkacı, “Daha çok nezaket ziyareti idi. Ancak sektörün gündeminde olan önemli konulara ilişkin görüşlerimizi de ilettik. Daha fazla yatırım gelmesi açısından bu konular önemli. Her iki konuda da karşılıklı olarak daha sonraki görüşmelerde bazı çalışmaların yapılıp adım atılması yönünde de mutabakat sağlandı. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için sadece AVM değil lojistik, otel, ofis, konut ve yurt yatırımı için bu alanlarda düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.

Ramazan Bingöl: Adisyon paylaşmak görgüsüzlüktür

Yıllık 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan yeme içme sektörü temsilcilerinden TURES’in Başkanı Ramazan Bingöl, Bakan Ömer Bolat ile görüşmede yeni markaların yurtdışına açılması ve sektörün bakanlığa bağlanması konusunu görüştüklerini iletti. Bingöl, “Biz artık ihracatçı bir sektörüz. Anadolu’daki bir yeteneğin, markanın yurtdışına açılması konusunda bir komisyon kurulmasını ve bu komisyonun hem maddi hem de manevi anlamda markalara destek vermesi gerektiğini Bakan Bolat ile görüştük. Olumlu baktılar. Bir diğer konu ise sektörümüzün büyüklüğü milyar dolarları buldu. Ve sektörümüzün artık bir ihracatçı gibi görünmesi için bakanlığa bağlanması teklifimizi ilettik” dedi.

Haziran ayında yüzde 67,22’lik oran ile enflasyona en yüksek katkıyı veren sektörlerin başında lokanta ve oteller geldi. Yine sektör son dönemde paylaşılan adisyonlar ile de gündemde. Söz konusu gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaşan Bingöl, artan maliyetlerin doğal olarak fiyatlara yansıtıldığını belirterek, “İnsanlar gidiyor Bodrum’un en lüks plajında yemek yiyor ve sonra adisyonu paylaşıyor. Bunun adı görgüsüzlüktür. Nerde ne yersen ne kadar ödeyeceğini az çok biliyorsundur. Memnun değilsen fiyatlardan halk plajında da bütçene uygun yemek mutlaka var. Aynı şey şimdi Türkiye’deki restoranlar için geçerli. Pahalı değil hakkettiği yere geliyor. Maliyetler artıyor. İnsanlar artık ekonomik durumuna göre restorana gidecek. Son dönemde artan maliyetleri hepimiz görüyoruz. Hala düşük kar marjı ile çalışıyor restoranlar. O fiyatı tüketiciye kabul ettiremeyen zaten kapanıp gidiyor. Fiyatların normalleşmesi bu durum. İnsanlar artık bütçelerine uygun restoranlara gidecek” diye konuştu. Bingöl, enflasyonla mücadeleye destek konusunda da restoranların bu zamana kadar önemli katkılarının olduğunu bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Bünyesinde 509 marka bulunuyor

Bünyesinde 200’den fazla üyeye ait 509 markayı bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği, söz konusu rakam ile perakende sektörünün en büyük temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dernek sadece üye sayısı değil giyimden ayakkabıya, teknolojiden e-ticarete kadar farklı sektörleri de kapsaması açısından önem arz ediyor. BMD üye sayısı ve kapsadığı sektörler itibariyle hali hazırda AVM’lerde yüzde 55-60 arası temsiliyet oranına sahip.

Kaynak: Ekonomim