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MARKA'dan bölgesel kalkınmaya 20 milyon liralık destek

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 3 başlık altında hazırlanan mali destek programıyla bölgenin kalkınmasına yönelik projelere 20 milyon liralık kaynak aktaracak

26 Mart 2019 Salı 12:29
MARKA'dan bölgesel kalkınmaya 20 milyon liralık destek

KOCAELİ (AA) - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bölgenin sanayi ve turizmdeki rekabet gücünün artırılmasına yönelik projelerine 20 milyon lira geri ödemesiz destek sağlayacak.

MARKA'nın 2019 Yılı Mali Destek Programları, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Ajans bu yıl üretim altyapılarının geliştirilmesine yönelik 8 milyon lira, imalat sanayisinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik altışar milyon lira olmak üzere, Mali Destek Programı'na toplam 20 milyon lira bütçe ayırdı.

Programlardan faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşların, 24 Mayıs'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

- "MARKA önemli çalışmalara imza attı"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, MARKA'nın bölgenin potansiyellerini harekete geçirmek için faaliyet gösterdiğini söyledi.

MARKA'nın kurulduğundan beri önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Aksoy, "Ajansımız kurulduğu günden bu yana 23 mali destek programı açıklamış, 7 doğrudan faaliyet desteği ve 8 güdümlü proje desteğini hayata geçirmiştir. Toplamda bugüne kadar 498 proje için 112 milyon 110 bin lira destek sağlamıştır. Eş finansmanlarla beraber baktığımızda 233 milyon 384 bin liralık yatırım bölgede gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, teknik destek programı kapsamında da 564 projeye yaklaşık 4 milyon 400 bin lira kaynak ayrılarak, 32 bini aşkın insanın eğitim almasının sağlandığını kaydetti.

Bugün 3 başlık altında 20 milyonluk kaynağın bölgedeki kurum ve kuruluşların istifadesine sunulmak üzere açıklandığını dile getiren Aksoy, proje sunma imkanı tanınan kurumların projelerini sunmalarını beklediklerini ifade etti.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da İstihdam Seferberliği çerçevesinde mesleki eğitime verilen destekleri çok önemsediklerini belirterek, açıklanan programların Kocaeli'ye ve Doğu Marmara Bölgesi'ne hayırlı olmasını diledi.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ise sonuç odaklı anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, bu sene toplam bütçesi 20 milyon lira olan 3 mali destek programı açıkladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından MARKA Proje Uygulama Birim Başkanı Aziz Onur Aladağ, söz konusu programların hedefleri, öncelikleri, bütçesi, hangi kurumların başvuruda bulunabileceği, ne tür projelerin yararlanabileceği ve başvuruların nasıl gerçekleştirileceği konularında sunum yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:29
  1. Hüseyin Aksoy
  2. Mali destek programı
  3. marka

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