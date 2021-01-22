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Ekonomi Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren Borsada Hiçbir Şüpheli işlem yapmamıştır
Ekonomi

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren Borsada Hiçbir Şüpheli işlem yapmamıştır

Marka Yatırım Holding Yönetim Kurumu Başkanı Mine Tozlu Sinerenbasında yer alan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı. Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı, suç duyurusu ve işlem yasağı hakkında gerekli tüm belge ve kanıtları ilgili kurumlara sunduklarını ifade eden Tozlu, “Yatırımcılarımızı tedirgin edecek herhangi olumsuz bir durum yoktur. Borsa İstanbul nezdinde işlem gören hisse senetlerinde şahsım tarafından asla alım satım işlemi yapılmamıştır. Konunun kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:49:00 -
Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren Borsada Hiçbir Şüpheli işlem yapmamıştır

Tozlu yaşanan süreçle ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Kamuoyuna Duyuru!

21.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı ile Marka Yatırım Holding A. Ş. yönetim kurulu başkanı olarak şahsımın da yer aldığı 15 kişi hakkında SPK'nun ilgili hükümlerince suç duyurusunda bulunulmasına ve işlem yasağı getirilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Öncelikle konuyla ilgili olarak gerek şirketin gerekse yatırımcılarımızın menfaatlerini korumak adına bu karara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isterim. Tedbir kararına konu olan süreçte 2017 yılında tahsisli sermaye artırımı tarafımca yapılarak şirkete nakdi olarak bizzat tarafımca gönderilen bedele karşılık adıma tahsis edilen 11.990.000 adet hisse senedine dayalı bu kararın verildiği anlaşılmaktadır. Tahsisli sermaye artırımından doğrudan adıma kayıt edilen hisseler, yatırımcılarımıza zarar vermemek ve fiyat istikrarını korumak adına asla tarafımca işlem gören tipe dönüşmesi için başvuru yapılmamış ve kaydileştirilerek Borsa İstanbul nezdinde halka satışı yapılmamıştır. Yatırımcılarımıza zarar vermemek için tahsisli sermaye artırımından adıma kaydedilen bu hisse senetleri, serbest piyasada oluşan fiyatlar gözetilerek ve kendi şahsi menfaatlerim bir kenara bırakılarak piyasa fiyatının altına zarara katlanmak suretiyle tarafımca virmanlanarak üçüncü şahıslara bedeli karşılığında devredilmiştir. Bu işlemden elde edilen gelir ise, o zaman ANSA Yatırım Holding A. Ş. olan şirketimizin eski yönetim döneminden kalan borçların ödenmesi amacıyla yine Marka Yatırım Holding A. Ş. menfaatleri doğrultusunda kullanılmıştır. Mine Tozlu olarak Marka Yatırım Holding başkanı olduğum süre zarfında Borsa İstanbul nezdinde işlem gören tipte hisse senetlerinde şahsım tarafından alım satım işlemi asla yapılmamıştır. Bununa ilgili resmi evrak ve belgelerimizi ilgili makamlara sunarak 21.01.2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı’nın kaldırılması ve Marka Yatırım Holding A. Ş.’nin haklarına halel getirecek herhangi bir davranışımın olmadığı ilgili makamlarla paylaşılarak bu gelişmeler yatırımcılarımıza duyurulacaktır. Bahsi geçen Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararına konu eylemin tarafımca asla kabul edilmediğini belirtmekle isterim. Şahsım olarak şirketin yönetimini aldığım dönemden bugüne şirketimizin geldiği durum itibariyle yatırımcılarımızın menfaatlerini korumak adına verdiğim haklı mücadelem somut verilerle kamuoyunun takdirindedir. Yönetim kurulu başkanı olarak göreve geldiğimden bugüne yegâne amacım şirketi güçlendirmek ve büyütmek olup bütün emeğimiz ve yatırımlarımız bu yöndedir. Yatırımcılarımızın zarar görmemesi adına haklı hukuki mücadelemiz sürdürülecek olup gelişmelerden tüm aşamalarda yatırımcılarımız haberdar edilecektir. Saygılarımla tüm yatırımcılarımızın takdirine sunarım.

Saygılarımla.

Mine TozluSineren
Marka Yatırım Holding
Yönetim Kurumu Başkanı

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