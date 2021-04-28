  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Marjinal sol grup eşcinselliğe savaş açtı: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!
Gündem

Marjinal sol grup eşcinselliğe savaş açtı: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Marjinal sol dergilerinden Halk Okulu, Tunceli Belediyesi, HDP ve diğer tüm kendini sol tarif eden oluşumların aksine, eşcinsel sapkınlıkla mücadele edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 01:29:00 -
Marjinal sol grup eşcinselliğe savaş açtı: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!

 Yeniakit.com.tr 

Marjinal solun önde gelen dergilerinden Halk Okulu, Nisan ayı sayısında, Eşcinsel sapkınlığa ilişkin bir makale yayımladı.

'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Makalede, sapkınlıkla sonuna kadar mücadele edeceklerini duyuran Halk Okulu dergisi, kendini sol tarif eden oluşumlara da tepki gösterdi.

Maçoğlu, HDP ve Sol Parti'ye tepki!

Tepki gösterilenler arasında Komunist Başkan Mehmet Maçoğlu'nun yönettiği Tunceli Belediyesi de vardı. Maçoğlu, 'LGBTİ Onur Haftası'nda yürüyüşe katılmak isteyenler sapkınların resmi izinli sayılacağını açıklamıştı.

'Eşcinsellik emperyalizmin kullandığı cinsel sapkınlıktır'

Halk Okulu, eşcinsel sapkınlığı konu edindiği makalesinde, şunları söyledi:

"Eşcinsellik, emperyalizmin insanı kendi özüne yabancılaştırıp, yozlaştırmak için kullandığı, bir cinsel sapkınlıktır. Eşcinsellik, bir 'cinsel tercih özgürlüğü' değil, tam tersine özgürlüğü burjuvazinin bataklığında yok etmektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin skandal soykırım çıkışına Türkiye daha yanıt vermedi! Ankara'nın en büyük kozunu açıkladı
Dünya

ABD'nin skandal soykırım çıkışına Türkiye daha yanıt vermedi! Ankara'nın en büyük kozunu açıkladı

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendirmesine ilişk..
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu 2 gün sonra öldü
Dünya

Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu 2 gün sonra öldü

Hindistan'ın ünlü komedi oyuncularından Tamil Vivek, geride bıraktığımız perşembe günü halkın ön yargısını kırmak için kameralar önünde koro..
Coşkun Başbuğ'dan operasyon açıklaması! O tarihe işaret etti
Gündem

Coşkun Başbuğ'dan operasyon açıklaması! O tarihe işaret etti

Emekli istihbaratçı, terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlara ilişkin yaptığı açıklama..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay