Marjinal sol grup eşcinselliğe savaş açtı: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Yeniakit.com.tr

Marjinal solun önde gelen dergilerinden Halk Okulu, Nisan ayı sayısında, Eşcinsel sapkınlığa ilişkin bir makale yayımladı.

'Sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Makalede, sapkınlıkla sonuna kadar mücadele edeceklerini duyuran Halk Okulu dergisi, kendini sol tarif eden oluşumlara da tepki gösterdi.

Maçoğlu, HDP ve Sol Parti'ye tepki!

Tepki gösterilenler arasında Komunist Başkan Mehmet Maçoğlu'nun yönettiği Tunceli Belediyesi de vardı. Maçoğlu, 'LGBTİ Onur Haftası'nda yürüyüşe katılmak isteyenler sapkınların resmi izinli sayılacağını açıklamıştı.

'Eşcinsellik emperyalizmin kullandığı cinsel sapkınlıktır'

Halk Okulu, eşcinsel sapkınlığı konu edindiği makalesinde, şunları söyledi:

"Eşcinsellik, emperyalizmin insanı kendi özüne yabancılaştırıp, yozlaştırmak için kullandığı, bir cinsel sapkınlıktır. Eşcinsellik, bir 'cinsel tercih özgürlüğü' değil, tam tersine özgürlüğü burjuvazinin bataklığında yok etmektir."