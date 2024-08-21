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Dünya Mariya Zaharova, Rusya'ya bağlı kiliseler Ukrayna'da yasaklanınca tepki gösterdi!
Dünya

Mariya Zaharova, Rusya'ya bağlı kiliseler Ukrayna'da yasaklanınca tepki gösterdi!

Yeniakit Publisher
2024-08-21 00:53:00 - 2024-08-21 01:01:16
Mariya Zaharova, Rusya'ya bağlı kiliseler Ukrayna'da yasaklanınca tepki gösterdi!

Ukrayna Parlamentosu, ülkede Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararını kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Parlamentosu'nun aldığı karara tepki gösterdi.

Ukrayna Parlamentosu, Moskova Patrikhanesi'nin kiliselerine yasaklama kararı aldı.

Parlamento genel kurulunda "Rusya Federasyonu ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere dini kuruluşların Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik" yasa tasarısının oylaması yapıldı.

Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklayan tasarı, oylamaya katılan 322 milletvekilinin 265'nin oyu ile kabul edildi.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Parlamentosu'nun aldığı karara tepki gösterdi.

Zaharova, Rus "Zvezda" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Buradaki hedef, gerçek Ortodoksluğu kökten yok edip, bunun yerine sahte Ortodoks Kilise yaratmaktır. Bu, Ukrayna'da Ortodoksluğun yok edilmesidir." ifadesini kullandı.
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Zaharova, Ukrayna kilisesinin "ayrılıkçı" olduğunu ve Rus Patrikhanesi'ne bağlı kutsal yapıları ele geçirdiğini savundu.

UKRAYNA'DA KİLİSELERİN DURUMU

Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişti.

Ancak, Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması kuralı bulunuyordu.

Halkın büyük çoğunluğunun Ortodoks mezhebine mensup olduğu Ukrayna'da, kiliselerin bir kısmı Moskova Patrikhanesi'nin, bir kısmı da Kiev Patrikhanesi'nin kontrolünde yer alıyordu. Bazı kiliseler de Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ne aitti.

2018'de dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne başvurarak 1992'de kurulan Kiev Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefal (Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) verilmesini istemişti. Fener Rum Patrikhanesi bu bağımsızlık hakkını istişarelerin ardından vermişti.

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