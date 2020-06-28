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Spor

Mario Lemina sakatlandı

Galatasaray'da Mario Lemina, Başakşehir karşılaşmasının 53. dakikasında sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 23:13:00 -
Mario Lemina sakatlandı

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir maçında Mario Lemina sakatlanarak oyuna devam edemedi. Mücadelenin 51. dakikasında Başakşehir golünden sonra santra yapılmadan önce Lemina kendini yere bıraktı. Karşılaşmaya devam edemeyen 26 yaşındaki futbolcunun yerine 53. dakikada Teknik Direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki genç stoper Emin Bayram'a şans verdi.

Lemina, stoperlerin yokluğunda o bölgede görev yapıyordu.

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