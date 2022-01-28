Mario Balotelli'ye dünya devinden tarihi teklif

Adana Demirspor'da gösterdiği performansla İtalya Milli Takımı'na geri dönmeyi başaran Mario Balotelli'ye transfer teklifleri de gelmeye devam ediyor. İtalya Serie A'dan bir çok kulübün talip olduğu yıldız oyuncu için en ısrarcı ekip Premier Lig'den... Newcastle United Balotelli için uzun zamandır transfer teklifi hazırlıyordu. İngiliz medyasında The Sun'ın ardından bir iddia da football365'den geldi... İddiaya göre Newcastle United, Balotelli transferi için görüşmelere başladı ve epey yol kat etti.

Mario Balotelli tarihe geçmeye hazırlanıyor

Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp başkanı Murat Sancak katıldığı bir televizyon programında İtalyan yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti. İngiliz kulüp Newcastle, transferi gerçekleştirmesi halinde 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkarmak durumunda. Öte yandan transfer gerçekleşirse Adana Demirspor tarihinde ilk defa bir futbolcudan 10 milyon Euro bonservis elde edilmiş olacak.

Balotelli, Premier Lig'de daha önce formasını giydiği Man City formasıyla 80 maçta 30 gol atmayı başarmıştı. Liverpool'da ise beklentilerin altında kalan yıldız 28 maçta 4 gol atmıştı.

Milli takıma geri döndü

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, yaklaşık 3,5 yılın ardından Mario Balotelli'yi Milli Takım kadrosuna davet etti. Balotelli Adana Demirspor ile bu sezon çıktığı 21 maçta 9 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Star.com.tr