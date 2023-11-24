Mario Balotelli trafik kazası geçirdi!

Adana Demirspor, İtalya'da trafik kazası geçiren Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahat ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, İtalya'da trafik kazası geçiren Mario Balotelli'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada Balotelli'nin durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız." ifadeleri yer aldı.

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