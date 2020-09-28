Marifetmiş gibi bir de paylaştılar! Skandal dizinin setinden rezalet görüntüler ortaya çıktı

Yayın akışında toplumun ahlaki yapısını dejenere edecek yapımlara yer veren Yahudi sermayeli FOX televizyonunda yayınlanan dizilerdeki skandallara her gün bir yenisi ekleniyor.

Daha önce ahlak dışı yaşam biçiminin propagandasının yapılması nedeniyle büyük tepki çeken ‘Yasak Elma’ dizisi son dönemde de Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlıklarla gündeme geldi.

Skandal dizinin son 2 bölümünde Kur’an bazı sahnelerde obje olarak kullanılmış ve sosyal medyada büyük tepki uyandırmıştı.

Bir sahnede yarı çıplak karakter Kur’an cüzünü eline alarak evirip çevirip yerine bırakmış, başka bir sahnede de cep telefonu Kur’an-ı Kerim’in üzerine bırakılmıştı.

Skandal dizinin seti de aynı!

Ahlaksızlığın kol gezdiği ve kutsal değerlere yapılan saldırılarla da gündeme gelen dizinin setinde de rezalet görüntüler ortaya çıktı.

Dizinin başrol oyuncularından daha önce set ekibinden birini ‘taciz ettiği’ iddiasıyla gündeme Talat Bulut ve Nesrin Cevadzade’nin dans ettiği görüntüler marifetmiş gibi paylaşıldı. Ahlaksız dizinin setinden yansıyan görüntülerde ‘dans’ eden ikilinin koronavirüs tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadıkları görüldü.

Talat Bulut’un paylaştığı görüntülere bazı sosyal medya kullanıcılarından da tepki geldi. RTÜK'e skandal dizi ile ilgili ne zaman harekete geçeceği soruldu.