  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Marifetmiş gibi bir de paylaştılar! Skandal dizinin setinden rezalet görüntüler ortaya çıktı
Medya

Marifetmiş gibi bir de paylaştılar! Skandal dizinin setinden rezalet görüntüler ortaya çıktı

FOX TV’nin gayri meşru yaşam tarzının topluma aşılanmaya çalışıldığı 'Yasak Elma' adlı dizisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırılarla gündeme gelen dizinin setinden de skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Dizide rol alan Nesrin Cevadzade ve Talat Bulut’un koronavirüs tedbirlerinden sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu hiçe sayarak ‘dans ettiği’ rezil görüntüler tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:12:00 -
Marifetmiş gibi bir de paylaştılar! Skandal dizinin setinden rezalet görüntüler ortaya çıktı

Yayın akışında toplumun ahlaki yapısını dejenere edecek yapımlara yer veren Yahudi sermayeli FOX televizyonunda yayınlanan dizilerdeki skandallara her gün bir yenisi ekleniyor.

Daha önce ahlak dışı yaşam biçiminin propagandasının yapılması nedeniyle büyük tepki çeken ‘Yasak Elma’ dizisi son dönemde de Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlıklarla gündeme geldi.

Skandal dizinin son 2 bölümünde Kur’an bazı sahnelerde obje olarak kullanılmış ve sosyal medyada büyük tepki uyandırmıştı.

Bir sahnede yarı çıplak karakter Kur’an cüzünü eline alarak evirip çevirip yerine bırakmış, başka bir sahnede de cep telefonu Kur’an-ı Kerim’in üzerine bırakılmıştı.

Skandal dizinin seti de aynı!

Ahlaksızlığın kol gezdiği ve kutsal değerlere yapılan saldırılarla da gündeme gelen dizinin setinde de rezalet görüntüler ortaya çıktı.

Dizinin başrol oyuncularından daha önce set ekibinden birini ‘taciz ettiği’ iddiasıyla gündeme Talat Bulut ve Nesrin Cevadzade’nin dans ettiği görüntüler marifetmiş gibi paylaşıldı. Ahlaksız dizinin setinden yansıyan görüntülerde ‘dans’ eden ikilinin koronavirüs tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadıkları görüldü. 

Talat Bulut’un paylaştığı görüntülere bazı sosyal medya kullanıcılarından da tepki geldi. RTÜK'e skandal dizi ile ilgili ne zaman harekete geçeceği soruldu.

RTÜK ne iş yapar? FOX TV’nin skandal dizisindeki ahlaksızlık pes dedirtti!
RTÜK ne iş yapar? FOX TV’nin skandal dizisindeki ahlaksızlık pes dedirtti!

Medya

RTÜK ne iş yapar? FOX TV’nin skandal dizisindeki ahlaksızlık pes dedirtti!

Rezalet paçadan akıyor! FOX TV’nin ahlaksız dizisinde Kuran-ı Kerim’e büyük saygısızlık
Rezalet paçadan akıyor! FOX TV’nin ahlaksız dizisinde Kuran-ı Kerim’e büyük saygısızlık

Gündem

Rezalet paçadan akıyor! FOX TV’nin ahlaksız dizisinde Kuran-ı Kerim’e büyük saygısızlık

‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar
‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar

Medya

‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar

'Yasak Elma' adlı ahlaksız dizide skandal! Kur’an-ı Kerim’e bir çirkin saldırı daha
'Yasak Elma' adlı ahlaksız dizide skandal! Kur’an-ı Kerim’e bir çirkin saldırı daha

Medya

'Yasak Elma' adlı ahlaksız dizide skandal! Kur’an-ı Kerim’e bir çirkin saldırı daha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu
Medya

Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu

Gösterime girdiği ilk günden itibaren yayınladığı sahnelerle gayrimeşru ilişkileri, çıplaklık, şantaj ve çarpık ilişkileri ile gündemden düş..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!
Dünya

Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'ın sabah saatlerinde işgal ettiği bölgelerdeki köyleri yeniden kurtardı. Son gelişmeleri paylaşan Azeri spikerin sevi..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı