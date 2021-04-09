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Dünya Marib kentinde şiddetli çatışma: 30 milis öldürüldü!
Dünya

Marib kentinde şiddetli çatışma: 30 milis öldürüldü!

Yemen'in Marib kentinde hükümete bağlı ordu güçleriyle yaşanan çatışmalarda Husilerden 30 milis yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 23:36:00 -
Marib kentinde şiddetli çatışma: 30 milis öldürüldü!

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Yemen ordusu basın ofisinden yapılan açıklamada, İran destekli Husi milislerin dün Marib kentinin batı kesimindeki El-Kesara cephesinde orduya ait askeri noktalara saldırı girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu bölgede Husilerle yaşanan çatışmalarda 30 milisin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, ordu tarafının kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının ordu güçlerine hava desteği verdiği ve topçu birliklerinin Husilere ait bir zırhlı aracı imha ettiği bilgisine yer verildi.

Yemen'de son dönemde ordu güçleri ve Husiler arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Marib kenti, Hadramevt, El-Cevf, El-Beyda ve başkent Sana arasında bir bağlantı noktası olma özelliğini taşıyor. Marib ayrıca petrol ve gaz rezervlerinin yanı sıra kentte bulunan baraj nedeniyle önemli su kaynaklarına sahip.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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