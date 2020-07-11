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Spor

Mariano'nun menajeri açıkladı: 4 aydır maaş yok

Mariano'nun menajeri, Brezilya basınına konuştu. Oyuncusuna Brezilya'dan ve Türkiye'den teklifler olduğunu belirterek, maaşların 4 aydır ödenmediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 16:16:00 -
Mariano'nun menajeri açıkladı: 4 aydır maaş yok

Globoesporte'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu. Menajer aracılığıyla bir teklif yapıldığı ancak Mariano'nun Galatasaray'dan ve Fransa'dan bir teklif aldığı, önceliği de bu ikisine verdiği kaydedildi. Mariano, Gremio'ya önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kesin olarak bir cevap vereceğini de iletti.

"Türkiye'den 2 teklif var"

Brezilya'dan O Tempo'nun haberine göre Mariano'nun menajeri, Galatasaray'ın 4 aydır maaş ödemesi yapmadığını da açıkladı. Marcelo Robalinho, "Galatasaray'da maaşlar 4 aydır ödenmediği için sözleşme yenilemeyeceğiz. Brezilya bizim için bir opsiyon. Ayrıca iki Türk kulübünden de teklif aldık" ifadelerini kullandı.

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