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Spor

Mariano, Galatasaray'da son antrenmanına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:32:37 -
Mariano, Galatasaray'da son antrenmanına çıktı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano Filho, takımıyla son antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fraport TAV Antalyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası Mariano, teknik direktör Fatih Terim, antrenörler ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Mariano, sarı-kırmızılı formayla 105 maça çıkarken, 2 gol atmayı başardı. Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiponluğu kazandı.

Teknik direktör Fatih Terim'in bir süre özel olarak sohbet ettiği Mariano'yu, takım arkadaşları alkışlarla uğurladı.


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